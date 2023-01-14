Гороскоп на неделю с 16 по 22 января для всех знаков зодиака

Главная астрологическая новость недели – в среду Меркурий наконец-то выходит из ретроградной фазы! И все препятствия и торможения, так мешавшие нам последние недели, сойдут на нет. Это будет завершением очередного периода, очередного жизненного этапа.

Teleprogramma.pro расскажет, как знакам Зодиака лучше провести эти январские дни.

Козерог

Январь – счастливый для Козерогов месяц, и эта неделя не станет исключением. А в пятницу придут еще и благоприятные перемены в жизни.

Любовь

Конец рабочей недели принесет новые знакомства. И если вы находитесь в свободном поиске, они могут оказаться весьма перспективными.

Финансы

Ваш успех зависит от того, насколько вы успешны в партнерстве. Звезды вас всячески поддерживают, а дальше дело за вами.

Здоровье

Зима есть зима, и не стоит относиться к ней легкомысленно. Одевайтесь по погоде и не забывайте о пользе физических нагрузок.

Овен

Меркурий перестанет совать вам палки в колеса, и многие дела, наконец, сдвинутся. Правда, к финалу недели подчиненные, если у вас такие имеются, могут основательно напортачить, а разгребать вам. Вы в любом случае сумеете со всем разобраться, но постарайтесь предвосхитить неприятности.

Телец

Если Тельцы задумывались о смене работы или о поиске подработки, у них появятся варианты. Может быть, вы решитесь не на этой неделе, но именно сейчас вы увидите, что это возможно. Хорошо готовить старт нового проекта. Запускать лучше на следующей неделе, а всю подготовительную работу проводить на этой.

Близнецы

Большинство значимых событий у Близнецов будет происходить в сфере партнерства. Сделки, договоры, полезные связи, совместно выработанные решения. Также неделя благоприятна для общения с семьей, в первую очередь с детьми, и любой творческой деятельности.

Рак

Ракам грозит спад в вопросах, связанных с деньгами. Причиной тому послужит какая-то ошибка в этой сфере. Чтобы не оказаться на мели, минимизируйте вероятность неверных решений, все тщательнейшим образом просчитывайте и обращайтесь с деньгами крайне аккуратно. И тогда негативных последствий удастся избежать.

Лев

Львам на этой неделе лучше не совершать резких телодвижений. А соблазн такой обязательно будет, ведь ограничения, сильно вас тормозившие, уйдут. Помните, что впопыхах можно наломать целую кучу дров. По крайней мере, воздержитесь от радикальных решений типа смены работы, переезда или развода. Скоро вы увидите все в совершенно ином свете.

Дева

Дев может накрыть ностальгия и «вьетнамские флэшбэки». А связано это с тем, что кто-то из бывших, увидев, что у вас все прекрасно, может воспылать праведным, как ему покажется, гневом и попытается вас вернуть. Но в эту реку точно не стоит даже пытаться входить во второй раз. Прошлое в прошлом, а сейчас у вас все хорошо, наслаждайтесь.

Весы

Неплохая неделя для Весов. Однако есть проблемная зона – работа или бизнес. Что-то может пойти не так, как вы рассчитывали. Особенно ярко это проявится в пятницу, а с последствиями придется бороться еще какое-то время. Постарайтесь не откладывать это в долгий ящик, ведь со следующей недели у вас начнется период, благоприятный для новых начинаний.

Скорпион

У Скорпионов, в отличие от Весов, с работой все будет замечательно. Вы сумеете добиться очень заметных результатов. Что может немного подпортить общую приятную картину, так это какие-то третьи лица, которые почему-то решили, что им самое место в ваших делах и отношениях. Их нужно оттуда вытеснить – мягко, ненавязчиво и очень доходчиво. Как вы умеете.

Стрелец

Как и на прошлой неделе, с деньгами и работой у Стрельцов все хорошо. А вот проблемы с отношениями могут заиграть новыми красками: вас может потянуть налево или вы очаруетесь несвободным человеком. Будьте уверены, адюльтер вам не нужен, и ничего хорошего из этого не получится. Лучше сосредоточьтесь на работе, счастливее будете.

Водолей

Если у Водолеев было какое-то торможение в делах, сейчас оно постепенно сойдет на нет. Дела начнут ускоряться, и результаты предыдущих усилий превзойдут все ваши ожидания. Самые впечатляющие успехи вас настигнут в делах, где вы действовали вместе с единомышленниками.

Рыбы

Наконец-то! Атмосфера взаимного непонимания с окружающими понемногу рассеивается. Конечно, это не значит, что нужно бежать и обниматься со всеми подряд, но общаться станет все-таки попроще. Возможно, вы даже решитесь с кем-то флиртовать, главное, сохраняйте осторожность и не заходите слишком далеко – для этого время наступит чуть позже.