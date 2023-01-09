Сегодня с деньгами будьте очень осторожны! Володина назвала два знака зодиака – опасность

Астролог Василиса Володина выделила два знака зодиака, которым 9 января нужно предельно деликатно обращаться с деньгами. Если не соблюсти это правило, может наступить беда.
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Овны должны вообще в понедельник исключить из своей жизни все финансовые операции. Вероятен в начале недели конфликт или ссора, которые будут иметь дальнейшие последствия. Успокойтесь в этот день и не делайте лишних движений, сегодня планы ваши вряд ли осуществятся.
Рыбы могут потерять огромные деньги, поэтому астролог не советует носить с собой наличность, не рекомендует делать необдуманных покупок (их вообще лучше отложить на другой день). Однако в плане деловой активности день хорош для Рыб, вам удастся многое совершить из задуманного ранее.
Источник: rsute.ru.