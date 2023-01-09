Сегодня с деньгами будьте очень осторожны! Володина назвала два знака зодиака – опасность

Овны должны вообще в понедельник исключить из своей жизни все финансовые операции. Вероятен в начале недели конфликт или ссора, которые будут иметь дальнейшие последствия. Успокойтесь в этот день и не делайте лишних движений, сегодня планы ваши вряд ли осуществятся.

Рыбы могут потерять огромные деньги, поэтому астролог не советует носить с собой наличность, не рекомендует делать необдуманных покупок (их вообще лучше отложить на другой день). Однако в плане деловой активности день хорош для Рыб, вам удастся многое совершить из задуманного ранее.

Источник: rsute.ru.