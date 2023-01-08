«Стоит ждать приятные известия»: астрологи назвали два знака, которые станут настоящими счастливчиками в год Кролика

«Представителям этого знака зодиака стоит тоже уже в начале года стоит ждать приятные известия. Возможно в январе проявится человек, о котором представители этого зодиакального круга давно забыли», – отметили астрологи.

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У Скорпионов все сложится на личном фронте. Даже у тех, кто давно отчаялся найти вторую половинку.