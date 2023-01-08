«Стоит ждать приятные известия»: астрологи назвали два знака, которые станут настоящими счастливчиками в год Кролика

Специалисты в области гороскопов рассказали о двух знака зодиака, которым сулит удача в начале 2023 года.
Речь идет о Рыбах и Скорпионах.
Для первых астрологи предсказали важные знакомства. Именно они положительно повлияют на будущее Рыб.
«Представителям этого знака зодиака стоит тоже уже в начале года стоит ждать приятные известия. Возможно в январе проявится человек, о котором представители этого зодиакального круга давно забыли», – отметили астрологи.
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У Скорпионов все сложится на личном фронте. Даже у тех, кто давно отчаялся найти вторую половинку.
«А вот представителей знака, которые еще не встретили свою любовь, ждут скорое перспективное в этом смысле знакомства. Кстати, в финансовой сфере представители этого зодиакального круга также будут чувствовать себя комфортно», – заключили эксперты в беседе с pensnews.ru.