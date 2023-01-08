«Конец необходим!»: Володина дала вселяющий надежду прогноз на новую неделю

Астролог Василиса Володина считает, что в первую рабочую неделю могут произойти важные события, которые изменят напряженную мировую ситуацию.

«Неделя благоволит правдорубам - тем, кто первым решится расставить точки над нужными буквами, сделает это аргументировано, логично, сознавая, что конец необходим для того, чтобы случилось начало», - заявила она.

Володина также добавила, что середина января – одна из важных точек разворота ситуации или разрешения в сторону больше определенности.

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