Денежные сюрпризы! Володина пообещала финансовый куш в первую рабочую неделю

Астролог Василиса Володина заявила, что первая рабочая неделя года будет богатой на события. В первую очередь, нас ожидает удача в деньгах.

«Денежные сюрпризы — вторая по важности тема недели. Найти валюту на улице в такую погоду вряд ли получится, а вот получить неординарное предложение от подруги о совместном проекте — вполне», - заявила она.

Также с 13 января, по словам Володиной, произойдут перемены в мировых событиях - в лучшую сторону. Так что ждем все вместе новостей.

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