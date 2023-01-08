С 13 января! Володина предрекла значимые мировые события - точку разворота

Астролог Василиса Володина дала прогноз на первую рабочую неделю 2023 года. По ее словам, заметного сдвига в делах ждать прямо сейчас не стоит, однако большая часть тормозов, заминок, неразберихи, сомнений начинают потихоньку растворяться.

«Я лично в ближайшие две недели жду значимых новостей по мировым событиям, за которыми мы все с волнением наблюдаем. Середина января – одна из важных точек разворота ситуации или разрешения в сторону больше определенности», - заявила она.

У некоторых знаков зодиака, по ее словам, хороший прогноз для поездок. Так что если кто-то планировал путешествие, то сейчас самое время.

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