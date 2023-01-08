Переломный период! Глоба предупредила этот знак зодиака о грядущей беде

Астролог Тамара Глоба сообщила, что Козерогам 2023 год приготовил некоторые испытания на выдержку. Однако представители этого созвездия, по ее словам, все выстоят с честью.

«Козероги в 2023 году переживут бунт событий! Начало года даст трудности и потери, которые касаются семьи, отношений с партнерами. Могут прийти противники с какими-то требованиями к Козерогу. Это время переломное», — заявила она.

Глоба также подсказала, что Козерогам стоит делать ставку на близких людей. Именно от них придет поддержка.

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