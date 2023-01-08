Глоба назвала три знака зодиака, которые сорвут денежный куш

Тамара Глоба заявила, что в денежном плане в 2023 году повезет трем знакам зодиака. Представители этих созвездий буквально сорвут денежный куш.

В первую очередь, речь идет о Скорпионах. Этому знаку в принципе будет вести в год Кролика. Его ждет удача и материальное благополучие.

Фортуна улыбнется также и Весам. Скорее всего, они поменяют место работы, и это пойдет им только на пользу.

«А Тельцы получат поддержку партнеров с конца лета 2023-го, что поможет им обрести материальные блага», - отметила Глоба.

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