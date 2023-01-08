Закроет все долги! Глоба назвала главного везунчика января

Астролог Тамара Глоба заявила, что в первый месяц 2023 года очень повезет Овнам. По ее словам, на представителей этого созвездия обрушится большая удача.

«Предприимчивые Овны начнут строить новые планы, они так и бурлят идеями. Этот знак зодиака обласкан начальством и деньгами», - заявила она.

Глоба добавила, что руководство, наконец, оценит труды Овнов и деньги польются рекой. Многие представители созвездия смогут отдать все долги.

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