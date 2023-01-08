Тамара Глоба назвала главную опасность года Кролика

Тамара Глоба заявила, что 2023 год станет сложным, как и предыдущий. По ее словам, люди будут часто болеть, пандемия коронавируса никуда не денется. Кроме того, добавятся и другие болезни, которые будут передаваться, в основном, через детей.

«С первого месяца, то есть с января, стоит избегать толп, шумных компаний, там можно легко подцепить заразу. Поэтому на тусовки лучше не ходить», - заявила она.

Глоба также добавила, что в 2023 году мировой конфликт не закончится. В год Кролика будут опасными два периода - весна и осень. Ситуация начнет разрешаться, по ее словам, к 2025 году.

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