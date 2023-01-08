Сбросят ношу: Тамара Глоба назвала главного счастливчика 2023 года

Тамара Глоба заявила, что для Скорпионов 2023 год станет очень счастливым периодом. По ее словам, представители этого созвездия как будто сбросят ношу, которая на них давила многие годы.

«Вы начнете набирать силу и внутреннюю мощь, которую ощутят окружающие. Вам светит рост в профессиональной деятельности», - заявила она.

Глоба предрекла неслыханное счастье и в личной жизни Скорпионам. Главное, по ее словам, действовать осторожно.

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