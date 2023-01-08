Глоба назвала самые опасные даты января 2023 года

Тамара Глоба предостерегла все знаки зодиака на январь 2023 года. Астролог назвала даты, которые лучше всего провести дома, чтобы не заработать кучу неприятностей.

Осторожность в толпе - 18 и 19 января;

Повышенное внимание к детям - конец первой недели, начало второй и конец месяца;

2, 5, 8, 10, 16, 21, 23, полночь на 28 января, 29 и 30 января.

В эти дни, по мнению Глобы, лучше не планировать дальние поездки. Эти дни - повышенной аварийности на дорогах.

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