«Не стоит проявлять щедрость»: Тамара Глоба назвала знак, которому грозит обман восьмого января

Звездный астролог Тамара Глоба посоветовала одному из знаков проявлять бдительность в воскресенье, восьмого января.
В конце праздничной недели Львам не стоит доверять окружающим. Жесты добра от представителей этого знака восьмого января не будут оценены.
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«Представители данного знака зодиака порой бывают чрезмерно доверчивыми, это качество может доставить им немало проблем. Также не стоит проявлять щедрость, окружающие не оценят порыва, лишь воспользуются этим», – передали слова астролога Rsute.ru.
Напомним, ранее Наташа Королева призналась, что астролог предсказала ее развод с Игорем Николаевым.