«Не стоит проявлять щедрость»: Тамара Глоба назвала знак, которому грозит обман восьмого января

Звездный астролог Тамара Глоба посоветовала одному из знаков проявлять бдительность в воскресенье, восьмого января.

В конце праздничной недели Львам не стоит доверять окружающим. Жесты добра от представителей этого знака восьмого января не будут оценены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».