«Не стоит проявлять щедрость»: Тамара Глоба назвала знак, которому грозит обман восьмого января

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Представителям стихии огня стоит быть осторожнее в этот день.

Звездный астролог Тамара Глоба посоветовала одному из знаков проявлять бдительность в воскресенье, восьмого января.

В конце праздничной недели Львам не стоит доверять окружающим. Жесты добра от представителей этого знака восьмого января не будут оценены. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Представители данного знака зодиака порой бывают чрезмерно доверчивыми, это качество может доставить им немало проблем. Также не стоит проявлять щедрость, окружающие не оценят порыва, лишь воспользуются этим», – передали слова астролога Rsute.ru.

Напомним, ранее Наташа Королева призналась, что астролог предсказала ее развод с Игорем Николаевым.

Читайте также