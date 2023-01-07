Глоба назвала самый опасный период 2023 года

Известный астролог Тамара Глоба считает, что в 2023 году мировой конфликт не закончится. В год Кролика, по ее словам, будет опасный период, к которому нужно быть готовыми морально.

«Главный этап — первая половина осени. Вся эта история захватит и будет держать на крючке до 2024 года. Еще как минимум два года», - заявила она.

При этом русский язык, по словам Глобы, станет популярным во всем мире. А границы снова откроются для граждан нашей страны.

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