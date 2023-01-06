Володина назвала счастливчиков 2023 года: вам будут завидовать все за вашу везучесть!

Володина назвала тех, кто будет счастлив в 2023 году: цель будет достигнута, деньги – у вас

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог выделила один знак, который станет по-настоящему умиротворен.

Василиса Володина предрекла Близнецам счастливый год! По словам астролога, представители знака наконец-то избавятся от внутренней напряженности и смогут наслаждаться счастьем.

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«Близнецы, у меня для Вас радостная новость! В 2023 году вам точно должно стать легче! Похоже, что многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала как из кармана последние пару лет, подошли к концу», - сказала астролог.

По словам Володиной, Близнецы будут чувствовать в 2023 году стабильность, четкость, ясность. Они поймут, как проявить свои возможности и сделают это с успехом и легко.

Уже весной их многолетние труды дадут результат, они четко осознают, что не зря стремились вперед, а достижение цели реально и уже близко. Вместе с тем, на Близнецов свалятся дополнительные обязанности, но они отлично с ними справятся.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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