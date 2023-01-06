Какой знак зодиака блеснет перед начальством и будет щедро вознагражден: уже в январе

Стрельцам начало года покажется невероятно сложным и напряженным. Пока его друзья будут расслабляться и отдыхать, он будет пахать как ломовая лошадь.

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В какой-то момент Стрельцы подумают, что зря напрягали свои силы. Но нет – не зря! Ваши старания и трудолюбие не ускользнут от взгляда начальства. Руководство отблагодарит вас щедро и улучшит мнение о вас.