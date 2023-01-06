Глоба назвала тех, кому придется бежать из дома: обстоятельства непреодолимой силы

Тем более, что позже средства им пригодятся для переезда, да и силы поберечь нужно.

«Встанет вопрос о смене места жительства в ноябре», - огорошила представителей знака астролог.

Тем не менее этот побег из дома будет для Водолеев благоприятным. В конце ноября, в декабре он примет у себя дома много друзей. «Это время хорошее для недвижимости», - заявила Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.