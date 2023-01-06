Глоба назвала тех, кому придется бежать из дома: обстоятельства непреодолимой силы

Тамара Глоба предупредила Водолеев, что в октябре 2023 им стоит отложить все поездки. «Они могут быть с затратами и потерями», - объяснила астролог.
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Тем более, что позже средства им пригодятся для переезда, да и силы поберечь нужно.
«Встанет вопрос о смене места жительства в ноябре», - огорошила представителей знака астролог.
Тем не менее этот побег из дома будет для Водолеев благоприятным. В конце ноября, в декабре он примет у себя дома много друзей. «Это время хорошее для недвижимости», - заявила Тамара Глоба.
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.