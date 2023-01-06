Вас будут давить, но вы устоите: Стрельцам предстоит испытание, а потом деньги и счастье – Глоба

И все это будут делать люди, которым представители знака доверяют, с которыми близки. Не каждый сможет выдержать такой прессинг, но Стрельцы это сделать сумеют. Тем более к ним на помощь придут те, кто верен им и имеют задатки лидера.

Стрельцы будут иметь успех в 2023 году и немалую роль в этом сыграют их дети. Они хорошо проявят свои лидерские и творческие позиции, разглядят новые возможности заработков.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.