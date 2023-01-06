Этот знак зодиака скоро получит премию или деньги в подарок! Астрологи порадовали гороскопом

Это может быть премия на работе за хороший труд, наследство, подарок от близкого человека. Не исключены и такие невероятные варианты, как выигрыш в лотерею и найденный на улице кошелек.

Астрологи не советуют Козерогом сразу транжирить деньги, если их правильно инвестировать, они могут удвоиться.

Источник: santeplusmag.com.