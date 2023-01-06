Астрологи назвали знак, которого скоро позовут замуж: счастье уже близко

В целом у Близнецов в ближайшие дни на личном фронте все будет складываться благоприятно. На работе представителям знака тоже будет невероятно вести.

Они могут взяться за большой проект и довести его до успешного конца, после чего взлетят по карьерной лестнице и добьются желаемого материального благополучия.

Источник: santeplusmag.com.