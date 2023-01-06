Астрологи назвали знак, которого скоро позовут замуж: счастье уже близко

Астрологи назвали знак, которому скоро сделают предложение руки и сердца: счастье уже скоро

Астрологи назвали знак, которому скоро сделают предложение руки и сердца. Фото: Global Look Press

Этому знаку улыбнется удача и в других аспектах.

Девушкам-Близнецам в скором времени могут сделать предложение, ну а мужчины-Близнецы встретят свою судьбу, с которой захотят связать себя узами брака.

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В целом у Близнецов в ближайшие дни на личном фронте все будет складываться благоприятно. На работе представителям знака тоже будет невероятно вести.

Они могут взяться за большой проект и довести его до успешного конца, после чего взлетят по карьерной лестнице и добьются желаемого материального благополучия.

Источник: santeplusmag.com.

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