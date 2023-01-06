Василиса Володина: «Перестаньте ходить по струнке и петь то, что велят!»

Астролог Василиса Володина посоветовала Стрельцам в 2023 году прислушаться к собственному внутреннему голосу. Представителям этого созвездия, по ее словам, хватит плясать под чужую дудку.

«Вам следует делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят!» - заявила она.

Володина также добавила, что Стрельцам срочно надо самовыразиться и созидать своими усилиями то, что действительно приятно.

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