«Потом будет поздно!»: Володина предрекла большие проблемы со здоровьем одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина предупредила Весов, что в 2023 году нужно тщательно заняться своим здоровьем. Не избегать сигналов, которые вам дает организм, иначе потом может быть слишком поздно.

«Вам очень важно знать про себя все, не бояться темы здоровья, относиться к ней всерьез, но без пессимизма. Если в этом году что-то не долечивается, то, к великому сожалению, переходит в хронику или тянется очень долго», - заявила она.

С деньгами у Весов в год Кролика тоже будет не очень удачно. Выход один - получить чужое или погреться в лучах не своего успеха.

«В течение 2023 года рекомендую Вам высматривать чужой каравай и разевать рот на него – в пределах законности, разумеется», - добавила астролог.

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