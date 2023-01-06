Отчаянно! Володина назвала знак зодиака, которому придется убиваться на работе в 2023 году

Астролог Василиса Володина заявила, что Весам в год Кролика придется попотеть на работе. Причем иногда работать как проклятым, чтобы достичь удачу.

«Вы спросите: «А зачем, Василиса, так стараться? Может быть, не стоит так убиваться? Может, спокойнее относиться к работе?» Не советую! В этом году найти любые новые варианты работы будет сложно», - заявила она.

Астролог также добавила, что трудности на работе в 2023 году Весы смогут преодолеть только отчаянным усердием.

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