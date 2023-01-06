Что надо сделать на Святки, чтобы привлечь несказанное богатство в дом

Святки - это период от Рождества Христова до Крещения Господня, то есть в этом году праздник продлится с 7 по 17 января. Астрологи уверены, что в это время нужно привлекать богатство и удачу, но определенным способом.

Купите накануне Рождества кошелек красного цвета. Положите его раскрытым на подоконник в ночь на Рождество - так, чтобы туда попадал лунный свет. И четко сформулируйте свое желание, касательно денег.

Говорят, что оно обязательно сбудется. Так делали еще наши предки.

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