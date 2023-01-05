Обманы и подставы: этот знак зодиака будет всех подозревать в 2023 году

Астролог Василиса Володина считает, что для Львов год Кролика будет непростым периодом. В первую очередь. Представителей этого созвездия будет мучить тот факт, что их все хотят предать и подставить.

«Вам может казаться, что близкие вами манипулируют, или пытаются подавить, или недобросовестно используют ваши ресурсы», - заявила она.

Сложности будут и в личной жизни. У тех, кто находился в сложных отношениях, весна, по словам Володиной, может обострить разногласия или принести разрыв, довольно болезненный.

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