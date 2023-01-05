«Вас как будто выпустили на свободу»: Володина предрекла небывалое облегчение одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что у Раков будут серьезные изменения в 2023 году в лучшую сторону. По ее словам, Плутон готовится выйти из вашего седьмого дома, где он провел последние 15 лет.

«Вас тоже как будто выпустили на свободу, и теперь можно делать все, что захочешь, и уже не оглядываться на партнера», - заявила она.

Ведь недавно, по мнению Володиной, Раки пребывали в токсичных отношениях, которые и силы отнимали, и связывали по рукам и ногам.

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