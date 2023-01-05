Володина предрекла невероятное счастье в 2023 году одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что 2023 год будет очень важным и счастливым для Скорпионов. Плутон, по ее словам, откроет ворота больших возможностей для представителей этого знака зодиака.
«Скорпионам откроются семейные тайны или удивительным образом отыщутся корни, и вы сможете приникнуть к ним, понять и прочувствовать, откуда есть пошла ваша конкретная человеческая жизнь», - заявила она.
Володина также подчеркнула, что Скорпионам повезет и в личной жизни. Наконец, они могут рассчитывать на стабильную поддержку любимого человека.
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