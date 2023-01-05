Лавочка прикроется! Володина назвала знак зодиака, которого ждут грандиозные перемены на работе

Астролог Василиса Володина считает, что Весов в год Кролика ждут значительные перемены в работе. И все начнется уже весной.

«В марте 2023 года Сатурн входит в Рыбы, а это 6-й символический дом у людей знака Весы. Если, например, последнее время вы могли себе позволить расслабиться на работе, то будьте готовы к тому, что с весны эта «лавочка» прикроется! Руководство начинает контролировать вас всерьез», - заявила она.