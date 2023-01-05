Мужские имена, которые обычно богаче всех

Астрологи уверены, что некоторые имена притягивают богатство и успех как магнит. И при рождении мальчиков, по их мнению, лучше это знать. Потому что обладатели этих имен вряд ли когда-то узнают, что такое бедность.

В первую очередь, речь идет об Александрах и Кириллах. Считается, что эти мужчины ставят перед собой четкие цели и практически всегда их добиваются. Удача явно на их стороне.

Очень везет с деньгами также Борисам и Олегам. Они экономные по натуре и умеют грамотно распоряжаться финансами. И даже в сложной ситуации эти мужчины способны приумножить свой доход.

Старательны Викторы и Алексеи. Трудолюбием и упорством эти мужчины способны достичь огромных успехов в финансовом плане.

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