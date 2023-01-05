Это все затмение! Володина назвала знак зодиака, жизнь которого перевернется в 2023 году

Астролог Василиса Володина считает, что в 2023 году жизнь Львов может кардинально измениться. И всему виной - затмение.

«Затмения – совершенно любые – это особенное время и особенное, тонкое влияние. Они могут полностью поменять вашу жизнь», - заявила она.

Перемены у Львов будут и в личной жизни. По словам Володиной, очень остро будет стоять вопрос власти и равенства в вашей паре – кто прав, кто виноват. И тут главное не переборщить, если вы хотите сохранить семью.

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