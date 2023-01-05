Влиятельные люди вам помогут! Для Рыб взойдет звезда удачи – прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба пообещала, что для Рыб 5 января выдастся крайне удачным. Представители знака смогут найти в себе силы и нужные слова, чтобы наладить отношения с теми, с кем были в ссоре.

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Кроме того, Рыбы сумеют найти подход к влиятельным людям, которые в дальнейшем смогут поднять их на нужную высоту. Если представителям знака удастся еще и завершить начатые проекты, им суждено большое будущее.

Во второй половине дня к Рыбам могут неожиданно приехать гости.

Источник: rsute.ru.