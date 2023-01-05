Конфликты с начальством предрекла Глоба одному знаку зодиака: вы сами виноваты

Тамара Глоба предупредила, что 5 января Козероги будут отличаться невероятной рассеянностью. Это состояние представителей знака может привести к беде на работе и конфликтам с начальством.
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При этом винить руководство в претензиях явно не стоило, ведь Козероги сами не смогут справиться с рядом поручений. Лучшим выходом из ситуации станет дипломатия и спокойный разговор о проблемах.
Астролог посоветовала Козерогам успокоиться и постараться не провоцировать ссоры и конфликты. Важно в этот день уделить достаточно времени наследникам и близким.
Источник: rsute.ru.