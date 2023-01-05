Водолеи в шаге от измены! Глоба предупредила о страстях в жизни знака

5 января Водолеи будут чувствовать необычный прилив энергии. Астролог Тамара Глоба посоветовала представителям знака пустить ее в мирное русло, например, отправиться в спортзал и там порадоваться рекордам на физическом фронте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одновременно Водолеев будет тянуть на необдуманные поступки, связанные с романтическими страстями. Вот тут явно не стоит идти на поводу своих желаний, важно умерить свой пыл, иначе это может привести к беде.

Если не наломать дров, то на любовном фонте у Водолеев будет все отлично. Вполне вероятно, что в четверг к Водолеям нагрянут гости и придется потратиться на них.

Источник: rsute.ru.