«Откроются глаза, прозрение!»: Володина предрекла россиянам обнуление

Астролог Василиса Володина считает, что в 2023 году Близнецов ждут глобальные перемены в судьбе. Главное в этой ситуации, по ее словам, постараться все принять правильно.

«Начиная с 2023 года, вы по-новому посмотрите на то, как устроен мир в принципе. Кто властвует, кто подчиняется. Что ценно, а что не очень. У вас как будто откроются глаза», - заявила она.

Володина также добавила, что прозрение - это не всегда приятно, но зато перед собой человек станет честным.

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