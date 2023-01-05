Больше не на вулкане! Володина назвала знак зодиака, на которого обрушится удача

Астролог Василиса Володина заявила, что у Близнецов наступит в 2023 году период, когда жизнь перестанет преподносить многочисленные неожиданные сюрпризы.

«Конечно, 1 января 2023 года Вы не проснетесь в раю и не все желания сбудутся в одночасье, но и чувство, что вы как на вулкане уходит», - заявила она.

По словам Володиной в год Кролика у Близнецов будет меньше внезапных подвижек. Зато появится больше стабильности, четкости, ясности, понимания.

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