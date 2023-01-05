Тельцы достигнут своих целей! Глоба порадовала счастливым гороскопом

5 января Тельцам очень пригодится здоровый холодный взгляд на вещи, трезвая оценка реальности. А иначе они могут крупно потратиться в четверг и испытать финансовые трудности, рассказала астролог Тамара Глоба.

Если не сходить с ума и не сорить деньгами, день пройдет благоприятно. Тем более, что именно 5 января появятся для Тельцов серьезные предпосылки, чтобы их мечты и чаяния наконец-то сбылись!

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Ваши цели осуществятся, если вы правильно будете использовать неожиданно раскрывшиеся в этот период таланты. Будьте внимательны ко всему происходящему вокруг.

Источник: rsute.ru.