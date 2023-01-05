Этот знак зодиака станет магнитом для удачи и изобилия в 2023 году - прогноз Володиной

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Судьба будет щедра на подарки.

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов наступил период, когда им надо двигаться в том направлении, о котором когда-то мечтали, но не решались.

«Пришло время не только загадывать желания, но и готовиться к тому, чтобы идти в этом направлении. Подумайте, чего хотели бы по-настоящему, и следите за происходящим», - заявила она.

По словам Володиной, судьба подарит Тельцам шанс реализоваться, но тут важно проявить стойкость и решительность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также