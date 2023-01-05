В апреле! Володина предрекла опасность одному знаку зодиака - не дурите

Астролог Василиса Володина заявила, что Овнам стоит быть более аккуратными в апреле. Этот период, по ее словам, лучше переждать, чем дурить напропалую.

«Не считайте себя безгрешным человеком, не позволяйте опрометчивых поступков. Овнам очень важно понять, как на них лично действует апрельское солнечное затмение», - заявила она.

А еще представителям этого созвездия, по мнению Володиной надо перестать сорить деньгами.

«А в октябре держитесь подальше от странных людей», - добавила астролог.

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