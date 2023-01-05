Вы можете остаться без копейки! Глоба предрекла двум знакам безденежье из-за глупости

Астролог Тамара Глоба предостерегла два знака зодиака от неразумных трат 5 января. Их вполне можно избежать, а вот если сорить деньгами налево и направо, крах будет неминуем.

Близнецам лучше проявить экономность в этот день, поскольку высока вероятность скорых непредвиденных трат. Если сейчас опустошить свой кошелек, на них может не хватить средств! Ваши страсти и желания скоро пройдут, а жизни нужно течь дальше.

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Ракам тоже сейчас лучше забыть про свои хотелки, без которых можно вполне обойтись. Поверьте, скоро деньги вам понадобятся на более важные вещи! И отдохните 5 января в спокойствии, силы вам пригодятся в недалеком будущем.

Источник: rsute.ru.