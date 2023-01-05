Ваше время наступило! Кому надо сделать решительный шаг - предупреждение Володиной

Астролог Василиса Володина считает, что у Овнов в 2023 году наступило время, когда не нужно больше бояться трудностей, а следует сделать решительный шаг для развития своего будущего.
«Если вы раньше не решались выступать на большой сцене, потому что нет вокальных данных, просто забыть этот страх (выйти и голосить как придется) – не приведет к успеху. Нужно не просто отодвинуть свои слабости, но преодолеть их», - заявила она.
Но главное, подчеркнула астролог, не занимать страусиную позицию.
«Как говорится, глаза не видят, сердце не болит», - добавила Василиса.
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