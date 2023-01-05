Он травит вашу жизнь! Назван знак зодиака, к которому присосался энергетический вампир

Энергетический вампир, ядовитый злодей или абьюзер сейчас находится рядом с Раками. Вам стоит задуматься, кто именно отравляет вашу жизнь, опуская вас на дно и занижая вашу самооценку. А может, вы уже давно это поняли, только не хотите или не знаете, как с этим бороться.

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Что ж, настало время проанализировать свое бытие и поставить крест на тех, кто мешает вам быть по-настоящему счастливым. Отрезать и забыть – иначе никак.

К слову, это может касаться даже вашего партнера. Вам предстоит нелегкий, но важный выбор.

Источник: rsute.ru.