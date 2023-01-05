Львов сегодня ждет потрясение! Люди рядом с вами – совсем не те (гороскоп Глобы)

Тамара Глоба предупредила, что Львы 5 января могут получить плохие известия, которые потрясут их до глубины души и буквально выбьют из привычной колеи. Сохранится это нервозное настроение надолго.

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Кроме того, Львам придется увидеть истинное лицо человека, который находится рядом с ним. И поверьте, оно вам не сильно понравится.

Вы будете вынуждены пересмотреть свои отношения с этой личностью и сделать серьезные выводы о развитии вашего дальнейшего совместного пути. Возможно, его прекращении.

Также вероятно, что вам придется изменить свои планы и взять на себя новые обязательства.

Источник: rsute.ru.