Весы сегодня встретят противостояние! О появлении противника предупредила Глоба

Тамара Глоба предрекла Весам 5 января очень насыщенный на события день. В четверг представители знака заведут новые знакомства, проведут приятно время с приятелями и близкими.

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Однако не обойдется без ложки дегтя в бочке меда. Высока вероятность, что Весы столкнутся с неким противником, который будет отличаться упорством и вероломством, перетянуть его на свою сторону или сломить будет очень сложно.

Впрочем, закончится этот день спокойно и счастливо для Весов, все войдет в нужное русло.

Источник: rsute.ru.