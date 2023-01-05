«Даже подростки сегодня более сговорчивы»: день с особой энергией пришел на Землю – Володина

Астролог Василиса Володина рассказала, каким будет день 5 января для представителей разных знаков.

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У этого дня будет особая энергия, когда людям захочется спрятаться в своих «норках» и сохранить тот покой, который у них есть. Это умиротворяющий день для релакса и внутреннего разговора с самим собой.

«Если в начале недели дверь вашего дома стояла настежь, сегодня вам, скорее всего, захочется ее прикрыть. Забирайтесь под одеяло с котом и книжкой или пересмотрите любимый сериал.

Вспомните уютное хобби: быть может вы когда-то начинали вязать или шить. Прекрасный день для того, чтобы побыть с детьми. Даже подростки с непростым характером сегодня более сговорчивы», - рассказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».