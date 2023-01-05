Какой знак в начале января потерпит крах, а потом увидит любовь и деньги: только терпение

Рыб в январе ждет необычный гороскоп. В начале месяца они будут в шоке от всего происходящего вокруг.

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Представители знака заметят, что их вторая половинка не хочет решать проблемы и испытывает разочарование. Вероятно, что Рыбы сами виноваты в этом – уж больно идеальный образ они о себе сложили.

На работе тоже могут опуститься руки из-за нахлынувших дел и обязанностей. Однако не стоит отчаиваться, ведь все поправимо – и в делах, и на любовном фронте.

Проявите мудрость и настойчивость и все встанет на места, ведь в целом январь для вас – счастливый месяц, вы сможете добиться в это время многого.

Источник: amur.info.