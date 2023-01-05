Львы скоро упадут в финансовую яму! Не стоит идти на поводу своих желаний

Сильные и уверенные в себе Львы могут в январе почувствовать апатию и потерю энергии. Из-за этого они вдруг начнут себя вести несвойственно – начнут лениться и забудут, как это здорово работать и получать хорошие деньги.

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Результат не заставит себя ждать – у Львов моментально образуется финансовая яма, ведь тратиться они будут по-прежнему.

Чтобы не допустить этого, подумайте про баланс отдыха и работы, вспомните про свою уверенность и принимайте только обдуманные решения. Если следовать этим советам астрологов, вы сможете сохранить свои накопления.

Источник: rsute.ru.