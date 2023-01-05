В январе два знака зодиака потерпят любовное фиаско: разлука и предательство

Тельцам в январе суждено найти свою любовь, поэтому астрологи советуют не теряться представителям знака и самим проявить какую-то активность в эту сторону.

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А вот Овны могут потерпеть поражение на любовном фронте, их отношения придут к концу. Но, скорее всего, это будет разрыв во благо. Ведь согласитесь, союз был нездоровым. Вероятен и иной разворот событий – Овны будут подозревать в измене своего партнера. Скорее всего, это вам только кажется.

Близнецы могут отдалиться в январе от своей второй половинки или возлюбленного. Избежать это возможно – заметив холодок, вспомните о романтике, устройте совместный приятный вечер. Вам сейчас это нужно как никогда.

Источник: rsute.ru.