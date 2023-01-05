Стрельцы, усмирите сегодня плоть! Глоба не советует идти на поводу желаний

5 января многие Стрельцы ощутят огромное желание пойти на поводу своих чувств и пуститься в омут страстей. Делать это категорически не советовала астролог Тамара Глоба.

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Сегодня представителям знака зодиака лучше вообще обойтись без плотских утех, поскольку они могут осложнить жизнь.

По гороскопу Стрельцам желательно сохранять трезвость ума, избегать соблазнов и не делать необдуманных поступков.

Вместе с тем, 5 января пройдет для Стрельцов насыщенно, вероятен профессиональный рост.

Источник: rsute.ru.