Астрологи назвали два знака, которые потеряют деньги в январе: обман и корысть

Январь станет для двух знаков зодиака непростым в финансовом плане. Они могут потерять крупные суммы, оставшись ни с чем.

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Близнецов может облапошить человек, который специально будет обхаживать их и пытаться стать другом. Нужно внимательно отнестись к тем, кто рядом, иначе деньги утекут в неизвестном направлении.

Раки могут потерять средства из-за собственной глупости: неправильно вложив деньги, взяв непомерный кредит, дав в долг не тому человеку. А вот если их в открытую просят о безвозмездной помощи, отказывать не стоит, звезды отблагодарят. Только не ждите ничего взамен.

Источник: rsute.ru.