Рядом с Близнецами – настоящий подлец! Астрологи предупредили о важном

В январе рядом с Близнецами может оказаться настоящий подлец, который вотрется к ним в доверие, а потом начнет строить козни. Если потерять бдительность и не разглядеть его подковерных интриг, можно потерять все!

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Вам придется испытать стресс, но, если не поддаться апатии и не опустить руки, все встанет на круги своя, не переживайте.

Впрочем, не все так грустно. Те Близнецы, кто работают в команде, чья деятельность связана с выступлениями перед людьми, познают успех и счастье в январе.

Источник: rsute.ru.